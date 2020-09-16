 المفوضية الأوروبية تقترح تشديد أهداف الانبعاثات بحلول 2030 - بوابة الشروق
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المفوضية الأوروبية تقترح تشديد أهداف الانبعاثات بحلول 2030

د ب أ
نشر في: الأربعاء 16 سبتمبر 2020 - 10:28 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 سبتمبر 2020 - 10:28 ص

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، عن خطط لتشديد أهداف خفض الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي إلى ما لا يقل عن 55% بحلول عام 2030.

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