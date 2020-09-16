المفوضية الأوروبية تقترح تشديد أهداف الانبعاثات بحلول 2030

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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، عن خطط لتشديد أهداف خفض الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي إلى ما لا يقل عن 55% بحلول عام 2030.