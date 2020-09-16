بابا الفاتيكان ينعي قسا إيطاليا قتل على يد أحد المشردين

نعى بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، اليوم الأربعاء، قسا إيطاليا قتل في الشارع على يد أحد المشردين الذين اعتاد رعايتهم.

وتوفي الأب روبرتو مالجسيني /51 عاما/ أمس الثلاثاء في مدينة كومو شمالي إيطاليا بعد تعرضه للطعن من جانب رجل تونسي يعاني من اضطرابات عقلية.

وقال البابا فرنسيس في ختام مقابلته الأسبوعية في الفاتيكان: "أحمد الرب على الشهادة، إنها، استشهاد هذه الشهادة الخيرية من أجل الفقراء".

واقتبس البابا فرنسيس كلمات استخدمها أسقف كومو، المونسنيور أوسكار كانتوني، خلال مراسم تأبين قادها من أجل القس القتيل في وقت متأخر من أمس الثلاثاء.

وقال المدعي العام في كومو، نيكولا بياسينتي، في بيان إن المهاجم اعترف بالقتل وقال إنه تصرف كذلك لأنه شعر بأنه ضحية مؤامرة لإعادته قسرا إلى تونس.

وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية، كان الرجل مهاجرا غير نظامي وصدرت عدة أوامر بطرده. وقالت أنسا إن أحدث أمر، والذي صدر في أبريل، لم يتسن تنفيذه بسبب حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كورونا.

وأفادت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" بأن مالجسيني كان معتادا على التنسيق بين مجموعة من المتطوعين الذين يقدمون الطعام يوميا للمحتاجين في كومو، مثل المهاجرين والمشردين.