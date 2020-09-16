 البيت الأبيض: ترامب يدعو لخطة تحفيز لمواجهة كورونا بأكثر من 500 مليار دولار - بوابة الشروق
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البيت الأبيض: ترامب يدعو لخطة تحفيز لمواجهة كورونا بأكثر من 500 مليار دولار

واشنطن - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 16 سبتمبر 2020 - 9:18 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 سبتمبر 2020 - 9:18 م

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض بالولايات المتحدة، كايلي ماكناني، إن الرئيس دونالد ترامب يدعو لخطة تحفيز اقتصادية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بأكثر من 500 مليار دولار.

وأضافت ماكناني في تصريحات صحفية، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الاربعاء، أن ما كان يعنيه ترامب من حديث سابق له في هذا الصدد هو خطة الـ 500 مليار دولار "التي حصلت على 50 صوتا في مجلس الشيوخ".

وتشير ماكناني هنا إلى تغريدة لترام
ب في وقت سابق اليوم بشأن خطة التحفيز داعياً الجمهوريين للسعي لجمع مبالغَ أكبر بكثير.

وأوضحت سكرتيرة البيت الأبيض "ذلك لم يكن يشمل المدفوعات المباشرة، لذلك فهو يريد أكثر من 500 مليار دولار وحريص للغاية لرؤية مدفوعات التحفيز المباشرة".

وأشارت ماكناني "إننا نأمل في أن تعمل نانسي بيلوسي معنا بحسن نية".


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