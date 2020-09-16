قال مساعد وزير الخارجية البحريني، عبدالله بن فيصل الدوسري، إن إعلان تأييد السلام مع إسرائيل مبادرة شجاعة؛ من أجل المضي قدمًا وتحقيق مزيد من الرفاهية والسلام والأمن للمنطقة، مؤكدًا أنها لن تكون على حساب القضية الفلسطينية أو لتحقيق مصالح شخصية.

وأضاف الدوسري، خلال لقاء لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الثلاثاء، أن «توقيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل خطوة جريئة لتحريك الجهود ومساعدة الفلسطينيين لتحقيق الحلم الفلسطيني في إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية والتمتع بالسيادة الكاملة على حدود عام 1967».

وأشار إلى أن إعلان السلام مع إسرائيل يخلق فرصًا واعدة والأمل للشعوب، إضافة إلى أنه يضمن مستقبلًا آمنًا للمنطقة، مؤكدًا أن الاتفاقية أُخذت بشكل مدروس وتعمل لصالح القضية الفلسطينية والمنطقة العربية بشكل عام.

وتابع مساعد وزير الخارجية البحريني: «الأجيال المقبلة من حقها أن تعلم أن هناك أملًا واستقرارًا، واليوم تاريخي في المنطقة»، مضيفًا أن «المبادرة تخلق جوًا جديدًا وتعمل على بناء الثقة مع الجانب الإسرائيلي لمزيد من التواصل بين الشعوب».

ورعت الولايات المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقيتي السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، في مراسم احتفالية بالبيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بينما مثل الجانب الإماراتي وزير الخارجية عبد الله بن زايد، ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني.