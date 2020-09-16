رد حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، على الانتقادات التي وجهت له، خلال الفترة الماضية، بشأن مواعيد المباريات، مشيرًا إلى أن الدوري الجديد يبدأ اواخر نوفمبر.

وقال الزناتي في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورتس": "المواعيد التي وضعت نهائية، دائمًا المعوقات التي كانت تمنعنا من وضع الجدول هي عدم اتضاح الرؤية بالنسبة للمسابقات الإفريقية، وبالتالي عندما اتضحت الأمور أعلنا الجدول حتى الجولة قبل الأخيرة".

وأضاف: "الموسم الكروي في اللوائح الدولية ينتهي بنهاية الدوري وليس الكأس، وبالتالي الجولة الأخيرة ستتوقف على موقف بيراميدز في الكونفدرالية وبعدها سنقوم بإعلان مواعيد الكأس والجولة الأخيرة وستكون قبل نهاية أكتوبر".

وأردف: "يوم 12 أكتوبر سيكون الأهلي والزمالك وبيراميدز والمقاولون قد لعبوا 33 جولة ويتبقى جولة واحدة، وإن لم يتم حسم المراكز سنتواصل مع الاتحاد الإفريقي بشان الفرق المتأهلة للمسابقات الإفريقية".

واستطرد: "ما زال هناك أكثر من شهر وبالتأكيد ستكون الأمور قد تم حلها أو اتضحت وإن لم يحدث ذلك فالأمور ليست صعبة ولها حلول وسنتناقش مع كاف لوضع استثناء للاتحاد المصري في تحديد الفرق المشاركة".

واستكمل: "قيل لي إن الناس غاضبون من أن الأهلي سيرتاح فترة أطول من الزمالك وبيراميدز، لجنة المسابقات لم تظلم أي ناد في المواعيد، نعمل على مسافة واحدة مع جميع الأندية، الخلط أن الزمالك توقع أنه سيأخذ راحة 5 أيام قبل السفر وهذا غير صحيح، سيأخذ 6 أيام".

واختتم حديثه، كاشفا عن موعد بداية الموسم الجديد: "الموسم الجديد سيكون خلال أخر 10 أيام في شهر نوفمبر المقبل".