بكين ترحب بقرار منظمة التجارة العالمية بشأن التعريفات الأمريكية

رحبت الصين، اليوم الأربعاء، بقرار منظمة التجارة العالمية الذي أعلنت فيه أن العقوبات الأمريكية المفروضة على السلع الصينية في 2018 كانت "غير متوافقة" مع قواعد التجارة الدولية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ونبين، إن الصين "تثمن الحكم الموضوعي والعادل" من جانب خبراء منظمة التجارة العالمية.

وأضاف وانج أن القرار يظهر أن "الولايات المتحدة هي التي تنتهك القواعد الدولية حقا" و"تتخلى" عن المنظمات الدولية عندما لا تخدم المصالح الأمريكية.

وأعلنت هيئة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية في تقرير أمس الثلاثاء أن الولايات المتحدة لم تبرر بشكل كاف الحاجة إلى حماية أسواقها من المنافسة غير العادلة من خلال تطبيق تعريفات تصل إلى 25% من قيمة السلعة على مئات السلع الصينية.

لكن اللجنة أشارت إلى أنها لم تتوصل إلى أي استنتاجات قانونية، وشجعت الطرفين على حل نزاعهما بشكل ثنائي.

وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية، التي أشعلت حربا تجارية مستمرة بين البلدين، بعد اتهامات بأن الشركات الصينية تستفيد من الإعانات الحكومية وتسرق الملكية الفكرية.

وردا على ذلك، فرضت بكين أيضا تعريفات عقابية على السلع الأمريكية.