وزير التعليم: الدروس الخصوصية أكلت أموال رهيبة ولم تفيد الطلاب في شيء

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن النظام التعليمي الجديد سيقضي على ظاهرة الدروس الخصوصية.

وأضاف «شوقي»، في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المنشآت التعليمية، صباح الأربعاء، أن «الدروس الخصوصية أكلت أموال رهيبة، ولم تؤدي إلى تعليم ولم تفيد الطلاب في شيء».

وأوضح أنه «اعتبارًا من هذا العام، سيتم إتاحة مصادر تعلم كثيرة مثل مجموعات التقوية، والقنوات التعليمة، ومنصات التواصل بين الطلاب والمدرسين، ومصادر التعلم الإلكترونية».

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عددًا من المنشآت التعليمية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.