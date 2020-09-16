ألمانيا: أفراد عاديون يتولون تسديد نفقات علاج نافالني

أعلنت حكومة ولاية برلين الألمانية أن أفرادا عاديين يتحملون نفقات علاج المعارض الروسي الذي تعرض للتسميم، أليكسي نافالني، في مستشفى شاريتيه بالعاصمة الألمانية.

وذكرت وزارة العلوم والبحث العلمي المحلية في الولاية اليوم الأربعاء في ردها على طلب إحاطة من النائب في البرلمان المحلي عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، جونار ليندمان، بشأن ما إذا كان دافعو الضرائب الألمان يتحملون تكاليف علاج نافالني: "هناك التزام من أفراد عاديين بتحمل التكاليف".

ولم تدل الوزارة ببيانات عن حجم تكاليف العلاج المتكبدة أو المتوقعة. وجاء في الرد أن مستشفى شاريتيه الجامعي غير قادر الآن على الإدلاء ببيانات موثوقة بسبب "الظروف الخاصة للحالة" بالإضافة إلى الخصوصيات التشخيصية والعلاجية.

وسقط نافالني، الذي يمكن القول إنه أشرس خصم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مدار العقد الماضي، مغشيا عليه في 20 آب/أغسطس أثناء رحلة جوية من تومسك إلى مدينته موسكو.

وهبطت الطائرة اضطراريا في مدينة أومسك بسيبيريا حيث تم نقله إلى مستشفى محلي، ومنها إلى ألمانيا في وقت لاحق.

وأعلن مستشفى شاريتيه مؤخرا أن نافالني لم يعد بحاجة إلى أجهزة تنفس ويمكنه النهوض من الفراش مؤقتا.

وأضاف المستشفى أن حالة نافالني تواصل التحسن، مشيرة إلى أنه يُجرى تحفيزه بشكل متزايد على الحركة.