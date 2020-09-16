إجراءات الإغلاق تعود لبعض المناطق في مدريد بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا

تعود إجراءات الإغلاق في بعض المناطق السكنية في مدريد ابتداء من عطلة نهاية الأسبوع، وذلك في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في العاصمة الإسبانية، بحسب ما قالته الحكومة الإقليمية اليوم الأربعاء.

وقال نائب وزير الصحة الإقليمي أنطونيو زاباتيرو في مؤتمر صحفي: "علينا أن نتحرك في أسرع وقت"، معلنا عن بدء تطبيق إجراءات جديدة "للحد من حرية الحركة والتجمعات".

ولم يحدد زاباتيرو ما هذه المناطق التي سوف تطبق عليها القيود الجديدة في مدريد أو المناطق المحيطة بها.

ويشار إلى أن نحو 4ر6 مليون نسمة يعيشون في منطقة مدريد الكبرى.

ويُذكر أن إسبانيا كانت من الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا في غرب أوروبا، فقد سجلت حتى أمس الثلاثاء أكثر من 600 ألف حالة إصابة وأكثر من 30 ألف حالة وفاة بالفيروس.

ويمثل الوضع في مدريد مصدر قلق كبير، حيث تسجل المنطقة المحيطة بالعاصمة نحو 40% من جميع حالات الإصابة الجديدة، كما تم تسجيل 1207 حالات إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة أمس الثلاثاء.