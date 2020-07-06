الهند تتخطى عتبة 5 ملايين إصابة بكورونا

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تجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في الهند، اليوم الأربعاء، عتبة الخمسة ملايين بعد تسجيلها قفزة قياسية بلغت 90 ألفا و123 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة الهندية- حسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية- بارتفاع حصيلة الإصابات إلى 5 ملايين و20 ألفا و360 حالة.

وذكرت أن البلاد سجلت أيضا 1290 وفاة في الساعات الـ24 الماضية، ما رفع حصيلة الوفيات إلى 82 ألفا و66 وفاة.

ووفقًا لوزارة الصحة، يوجد في الهند حاليًا 995 ألفا و993 حالة نشطة، فيما تعافى حوالي 3 ملايين و859 ألفا و400 شخص حتى الآن من العدوى.

وأصبحت الهند ثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة تسجل 5 ملايين حالة إصابة بـ(كوفيد-19)، مع تسجيلها المليون إصابة الأخيرة في وقت قياسي عالمي خلال الـ11 يومًا الماضية.