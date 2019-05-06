التمثيل التجاري: الإعلان عن برنامج تنموي للشركات المصرية للدخول للسوق الإفريقية

أعلن مدير إدارة إفريقيا بجهاز التمثيل التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، أنه بالتعاون مع المجالس التصديرية، سيتم الإعلان عن برنامج تنموي للشركات المصرية، يستهدف توسعة قاعدة المصدرين، ومنحهم كافة المعلومات اللازمة للدخول للسوق الإفريقية.

وأضاف - خلال ندوة نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بعنوان "مستقبل التجارة البينية الإفريقية ...بين الواقع والمآمول" - أن البرنامج التنموي يتمثل في 5 أنشطة وبرامج، منها توعوية عند إقامة أي أحداث ترويجية، فأنه سيتم التوعية بالأسواق المستهدفة في الحدث، وتعظيم الفائدة منها، واللوجتسيات المستهدفة، مشيرًا إلى أن البرنامج يتضمن أيضًا إقامة ورش عمل بالتعاون مع المجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال لإعداد المصدرين، وتحديد الأسواق المستهدفة، وكيفيه اختراقها، وتحديد اللوجستيات وخطة العمل وتحديد السعر المنافس للمنتج المصري وأهم المنافسين.

وأوضح أن البرنامج يتضمن تطوير الميزة التنافسية للقطاع، عبر اختيارعدد قطاعات محورية، وتنميتها، من خلال تحديد الميزة التنافسية والمعايير لرفع كفاءة المصنع وقابليته للتصدير، بالإضافة إلى تأهيل المصدرين الجدد المتوسطين وصغار المصنعين، مشيرًا إلى أن عملية التأهيل تتكون من عدة مراحل وهي أهلية التصدير، وبناء القدرات التصديرية، وجاهزية المنتج، والدمج في العملية التصديرية، لافتا الى أنه سيتم اعطاء كافة المصدرين المعلومات اللازمة عن السوق الإفريقية من خلال 15 مكتب تابع للجهاز في 15 دولة.

وقال إن حجم تجارة افريقيا مع العالم الخارجي تبلغ نحو 670 مليار دولار، تمثل حجم تجارة مصر مع افريقيا نحو 5 مليارات دولار وهو رقم ضئيل لا يتجاوز 1%.

وتابع نسعى بالتعاون مع الوزرات المعنية وتجمعات رجال الأعمال والمجالس التصديرية إلى مضاعفة الرقم نحو 5 مرات خلال الفترة من 3 إلى 5 سنوات، وهو رقم طموح يمكن الوصول إليه، مشيرا إلى أن التمثيل التجاري وضع خطة للتوجه للسوق الافريقي في إطار استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة لمضاعفة الصادرات المصرية.

وأكد الشريف أن التحرك نحو السوق الافريقي لم يعد رفاهية بل ضرورة حتمية من الجانبين من خلال العمل بشكل تعاوني وتكاملي لمحاولة التغلب على المعوقات وتنمية حجم التجارة.

وذكر أن الملامح الأساسية لخطة التمثيل التجاري اتجاه القارة الافريقية تعتمد بشكل رئيسي على الحفاظ على حصة الصادرات المصرية بإفريقيا، وفتح أسواق تصديرية جديدة وإدخال منتجات جديدة، بالإضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، لزيادة قدرها على التصدير، ونقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى الترويج للاستثمارات المصرية القطاعات ذات الأولوية، وترشيد الواردات وإحلالها، وتحقيق المكاسب المشتركة للجميع، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التى وقعتها الدول الإفريقية.

وأوضح الشريف أن الخطة تعتمد على محاور وبرامج عديدة ولها توقيتات زمنية، من خلال جهات مسؤولة بشكل مباشر عن التنفيذ سواء من الوزارة أو خارجها أو جهات مساندة من مجتمع الأعمال.

وأضاف: "بدأنا في تأسيس قاعدة بيانات حول القطاعات المستهدفة والأرقام التى نسعى إلى الوصول إليها مع وضع في الاعتبار عمليات النقل واللوجستيات لتغطية كافة الدول القريبة والبعيدة"، مشيرًا الى أن البضاعة الحاضرة من أهم وسائل اختراق المنتجات المصرية للسوق الإفريقية.

وأكد الشريف، ضرورة قيام الدول الإفريقية الموقعة على اتفاقية التجارة الحرة بالانتهاء من التزاماتها حتى تدخل حيز النفاذ لتعزيز التكامل الاقتصادي، مشيرًا الى أن نحو 9 دول فقط قامت باجراء التزامتها من إجمالي 54 دولة موقعة.

من جهته، قال مدير تطوير الأعمال بشعبة الشرق الأوسط وإفريقيا بالمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عضو "مجموعة البنك الإسلامي للتنمية" علاء مصطفى، إن إجمالي قيمة العمليات التأمينية التراكمية للمؤسسة في مصر منذ انضمامها عام 1992 وحتى الآن تجاوزت 6 مليارات دولار، موضحًا أن المؤسسة أصدرت بوليصات تأمين بقيمة 2 مليار دولار لصالح المصدرين المصريين، كما قامت بدعم عمليات استيراد مصر للسلع الرأسمالية من خلال بوليصات تأمين بنحو 2.4 مليار دولار، كما دعمت عمليات تدفق الاستثمارات الاجنبية بنحو 1.4 مليار دولار.

ولفت علاء مصطفى، إلى أن الحكومة المصرية قامت برفع مشاركتها برأسمال المؤسسة لتصبح ثالث أكبر مساهم بعد السعودية والبنك الإسلامي، منوهًا بأن عدد أعضاء المؤسسة نحو 47 دولة من بينهم 26 دولة إفريقية، لذا فإن تعزيز التعاون بين الدول الاعضاء وإفريقيا في أولويات المؤسسة.

وأضاف أن دور المؤسسة مع مصر يقوم على 3 محاور أساسية، تتمثل في دعم توجه الدولة للسوق الإفريقي ومساعدة المصدرين المصريين للتواجد بهذا السوق، منوهًا بأن المؤسسة وقعت عام 2016 اتفاقية مع وزارة التجارة والصناعة المصرية وتم تنظيم عدد من الندوات بمشاركة المصدرين، وكذلك فتح الاعتمادات المستندية.

وأضاف أن المحور الثاني يتعلق بتدعيم استيراد مصر لاحتياجاتها من السوق الإفريقي، والمحور الثالث يتعلق بتدفق الاستثمارات الاجنبية؛ وهو ماتم بالفعل وتم تدعيم استثمارات في مجال الطاقة وقناة السويس، مشيرًا إلى وجود علاقة وطيدة بين المؤسسة مع شركة مصر لضمان الصادرات ودعم الصادرات من خلال المصارف المصرية، وكذلك التعاون مع البنك المركزي المصري فيما يتعلق الخدمات التقنية.