تفاصيل إعلان اتفاق السلام بين إسرائيل والبحرين

وقعت البحرين وإسرائيل في واشنطن، أمس الثلاثاء، إعلانا لدعم السلام بين البلدين، تحت رعاية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالتزامن مع توقيع إسرائيل معاهدة سلام مع الإمارات تحت مسمى "اتفاق إبراهيم".

وبما أن البحرين وإسرائيل لم تتوصلا بعد لصياغة نص معاهدة سلام، نظرا لضيق الوقت، فما تم توقيعه، الثلاثاء، كان بمثابة إعلان مبادئ.

وحسب الإعلان، فقد اتفق العاهل البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على "فتح حقبة جديدة من الصداقة والتعاون، في السعي لتحقيق منطقة شرق أوسطية مستقرة وآمنة ومزدهرة لصالح جميع الدول والشعوب في المنطقة".

والتقى نتنياهو ووزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، في واشنطن، بدعوة من ترامب، للمصادقة على مبادئ اتفاق إبراهيم وبدء اتفاق جديد.

وناقش الطرفان، حسب إعلان المبادئ الموقع بينهما، "التزامهما المشترك بدفع السلام والأمن في الشرق الأوسط"، مؤكدين على أهمية "تبني رؤية اتفاقات إبراهيم، وتوسيع دائرة السلام"، فضلا عن الاعتراف بحق كل دولة في السيادة والعيش في سلام وأمن، ومواصلة الجهود لتحقيق حل عادل وشامل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفقا لموقع قناة "الحرة" الأمريكية.

ووفقا للنص، اتفق رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، خلال لقائهما، على "إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، لتعزيز الأمن الدائم، وتجنب التهديدات واستخدام القوة".

وبموجب النص، يسعى الطرفان "لإبرام اتفاقيات في الأسابيع المقبلة بخصوص الاستثمار، والسياحة، والرحلات الجوية المباشرة، والأمن، والاتصالات، والتكنولوجيا، والطاقة، والرعاية الصحية، والثقافة، والبيئة، ومجالات أخرى ذات منفعة متبادلة". كما تم الاتفاق على تبادل فتح السفارات.

وأعرب البلدان عن عميق تقديرهما لترامب، على جهوده الدؤوبة ونهجه الفريد والعملي لتعزيز قضية السلام والعدالة والازدهار لجميع شعوب المنطقة.