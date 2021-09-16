قيرغيزستان تسجل 95 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية في قيرغيزستان، 95 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، معظمهم في العاصمة "بيشكيك" ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 177 ألفا و484 إصابة.

وذكر المركز المعني برصد حالات "كوفيد-19" وفقا لوكالة أنباء "آكي بيرس" الرسمية في قيرغيزستان، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد المتعافين من الجائحة في البلاد ارتفع إلى أكثر من 171 ألف حالة شفاء، فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بالفيروس أخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2581 وفاة.

وأضاف المركز أن 698 مريضًا بالفيروس التاجي يتلقون العلاج داخل المستشفيات المختلفة في جميع أنحاء البلاد، منهم أكثر 400 في حالة حرجة.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في قيرغيزستان، فقد أكد المركز قبل يومين أن 735 ألفا و621 شخصا في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من هذه اللقاحات، منهم 522 ألفا و438 حصلوا على الجرعة الثانية.