ابنة شهيد الإسعاف بعد حصولها على منحة جامعية: شكرًا للدولة على اهتمامها

عبَّرت إسراء نجلة الشهيد سيد زكي شهيد إسعاف شمال سيناء، باستجابة وزارة التعليم العالي للمناشدة التي أطلقتها للحصول على منحة لدراسة طب الأسنان أو العلاج الطبيعي في إحدى الجامعات الخاصة أو الأهلية لأجل تحقيق حلم والدها.



وقالت إسراء خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يُقدمه الإعلامي محمد موسى، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الخميس، إنَّ الوزير الدكتور خالد عبد الغفار تواصل معها مرتين وداعبها بالقول "إنتي عملتي انقلاب".



وأضافت أنها ستتوجه إلى جامعة بدر غدًا بعد غدٍ السبت، لتقديم أوراقها للالتحاق بالكلية والحصول على المنحة.



وتابعت: "مكناش مصدقين كل هذا الاهتمام.. شكرًا للدولة.. إن شاء الله أحقق حلم بابا، ولما أفتح عيادتي هاعمل يومين مجاني، يوم وفاته ويوم إصابته".



وكانت إسراء قد ناشدت الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنحها منحة لدراسة طب الأسنان أو العلاج الطبيعي، وهو ما استجاب له وزير التعليم العالي.