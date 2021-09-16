عبرت بوسى سعد رمضان أشهر حدادة بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، عن سعادتها بمكالمة الرئيس السيسى لها وتحقيقه لأمنيتها في أن يكون لها ورشة حدادة، وقالت: «والله أنا بكيت من الفرحة أول لما سمعت صوت الرئيس وهو بيكملنى ومكنتش مصدقة ولا قادرة أتكلم لكن اتكلمت علشان أشكره لأنه قدرنى وأنا ست بسيطة».



وأضافت أن الرئيس قال لها ربنا يديكى أنتى الصحة ويكرمك ويعينك على المهمة الكبيرة التي تقومى بها، هل الظرف اللى أنتى موجودة فيه كعدد من أخوات وأخوة هما 14، لترد بوسى: نعم 14، ليرد ضاحكا: أنتى الـ15.

وتابع الرئيس السيسى: "أنتى تقومى بمهمة عظيمة جدا وده فرصة عظيمة أنك معاكى مسئولية، أنتى أجرك كبير أوى".

وكانت نشرت جريدة الشروق فى فترة سابقة فى ٢٣/٣/٢٠١٩ فى الصفحة الأخيرة نشر تقريرًا، تحت عنوان بوسى فايدها الحديد بيلين حيث عملها كأنثى فى مهنة الحدادة كأول حدادة بالمنصورة تطوع الحديد منذ كانت فى عمر السابعة ضحت بطفولتها وشبابها لتعين والدها على الحدادة.