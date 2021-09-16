شباب ورياضة مطروح: صعود بطلي ألعاب قوى للتصفيات النهائية في أولمبياد الطفل

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أعلن خالد عبد الحميد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، عن صعود لاعبين اثنين من ألعاب القوى، من المحافظة للتصفيات النهائية فى أولمبياد الطفل المصري على مستوى الجمهورية.

وأوضح مدير مديرية الشباب والرياضة بمطروح، أن اللاعبين هما يوسف رضا الفائز فى مسافة ١٠٠ متر، بمركز شباب الهلال، واللاعبة يارا محمد علام، والتى فازت في لعبة دفع الجلة بمركز شباب مطروح.

حيث قام بتكريم كل من الكابتن وليد مجدى رشاد مدرب ألعاب القوى بمركز شباب مطروح، والكابتن ممدوح شندى مدرب ألعاب القوى بمركز شباب الهلال، اللذين قاما بتدريب البطلين.