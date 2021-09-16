بوتين يتحدث عن عشرات الإصابات بكورونا في الكرملين

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، بأن العشرات من العاملين في الكرملين أصيبوا بفيروس كورونا، ما يعكس حجم تفشي المرض في واحدة من الأماكن الأكثر حماية في البلاد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بوتين القول في لقاء، عبر رابط فيديو، مع قادة آخرين في "منظمة معاهدة الأمن الجماعي"، إن الأمر "لا يتعلق بشخص واحد أو شخصين، وإنما بالعشرات".

وأضاف: "سأضطر إلى القيام بعزل ذاتي لعدة أيام."

وقال بوتين، 68 عاما، أمس الأول الثلاثاء، إنه كان على اتصال وثيق مع مساعد له طيلة يوم كامل، وتم تشخيص هذا المساعد لاحقا بالإصابة بكورونا.

وتلقى بوتين لقاح "سبوتنيك في" الروسي في وقت سابق من هذا العام. وقال إن المساعد الذي أصيب بكورونا كان حصل هو الآخر على اللقاح، إلا أنه أصيب بعد أيام قليلة من تلقيه جرعة معززة.

ومنذ ظهور الجائحة، يتخذ بوتين احتياطات صارمة لتجنب الإصابة، ويطالب الموظفين والزوار بالحجر الصحي لأسابيع قبل مقابلته بصورة شخصية.