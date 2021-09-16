البنك المركزي الهندي: تعافي الهند من تداعيات كورونا يضمن تيسير السياسة النقدية

قال مسؤول بارز في البنك المركزي الهندي، إن صناع السياسة النقدية في الهند لا يمكنهم خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر بسبب ارتفاع التضخم، ولكن هناك حاجة للحفاظ على انخفاض تكاليف الاقتراض وتوفير السيولة لمساعدة الاقتصاد خلال تعافيه من تداعيات وباء كورونا.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن نائب محافظ بنك الاحتياطي الهندي، مايكل باترا، القول اليوم الخميس إنه مع تقبل السلطة النقدية لاقتراح من جايانث فارما، وهو أحد الأعضاء الستة في لجنة السياسة النقدية، لتعديل معدل إعادة الشراء العكسي بشكل غير متماثل بالنسبة لمعدل إعادة الشراء القياسي، فإن الوقت غير مناسب الآن لتعديله.



وقال باترا، الذي يشرف على السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الهندي وهو عضو في لجنة السياسة النقدية، خلال فعالية نظمها اتحاد الصناعة الهندي أن ما يتطلبه الوقت الراهن هو إحياء النمو والحفاظ عليه على أساس دائم مع الحفاظ على التضخم في حدود النطاق المستهدف.



وأضاف أن هذا يضمن تكييف السياسة النقدية بشكل ينعكس في وفرة السيولة التي يتم ضخها من خلال النظام والشروط المالية السهلة.



وقال باترا، إن البنك المركزي سوف يبقى في وضع تسجيل فائض، مع استمرار إطار إدارة السيولة في وضع الاستيعاب. وأعرب عن أمله في أن يتعافى الطلب على الائتمان وأن تعود البنوك إلى وظيفتها الأساسية المتمثلة في الوساطة المالية قريبا.