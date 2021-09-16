نائب محافظ القاهرة توجه بتذليل أي عقبات تعطل سير إجراءات التصالح على مخالفات البناء

عبد المنعم: إمداد لجان التصالح بعدد إضافي من المهندسين بسرعة إنهاء ملفات التصالح





قال نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، المهندسة جيهان محمد عبد المنعم، إن الدولة مستمرة لبذل الجهود المضنية في القضاء على الفساد بجميع أشكاله وفي ظل ما تبذله الدولة في البناء الحضاري وسعيها بأن تضع مصر على مشارف الدول المتقدمة في الحضارة البنائية إلى جانب القضاء على العشوائيات واسترداد أملاك الدولة التي تم البناء عليها يتزامن معه السعي وتشجيع المواطن على التقنين والتصالح مع الدولة لإصلاح ما أفسده البعض في هذا الملف العام.

وأكد النائبة، اليوم، خلال اجتماعها مع السكرتير العام للمحافظة، اللواء محمد حنفي، واللواء هشام ابو سنة، نقيب المهندسين، ورؤساء وسكرتيرى أحياء المنطقة الجنوبية، أنه سيتم تذليل أي عقبات تذكر لإنهاء ملفات التصالح.

وأضافت، أنه تم التأكيد على ضرورة قبول كافة طلبات التصالح وإتمام فحصها لتحديد قبولها أو رفضها، موضحا أنه ضمن التوصيات الهامة التي تم التأكيد عليها تصنيف أملاك الدولة سواء أراضي زراعية أو إصلاح زراعي، إلى جانب تحديد جدول زمني للأحياء واللجان للانتهاء من كافة ملفات التصالح، بجانب تحديد بداية شهر أكتوبر المقبل لمراجعة الملفات من قبل المحافظة.

وأشار إلى أنه تم التأكيد على إمداد لجان التصالح بعدد إضافي من المهندسين بسرعة إنهاء ملفات التصالح، لافتا إلى أهمية تسهيل استكمال أعمال تنفيذ الإجراءات المتعلقة بملفات التصالح للمناطق الفقيرة عن طريق كتابة إقرار من قبل المتقدم بالطلب وإثبات تاريخ المخالفة وعدم إلزامة بتقرير استشاري.

ولفت إلى أنه تم التأكيد من قبل نقيب المهندسين على أنه سيتم توفير عدد من الاستشاريين لإعداد تقارير استشارية للمواطنين للمباني المخالفة بمبالغ زهيدة لمساعدة المواطنين على استكمال إجراءات التصالح على مخالفات البناء.

وناقش الاجتماع عدة محاور بشأن التصالح على مخالفات البناء، حيث تم عرض الملفات المقدمة لأحياء المنطقة خلال الفترة المنصرمة، بالإضافة لمناقشة عدد الملفات التى تم الانجاز فيها بشكل نهائي، كما تم تبادل الآراء والأفكار بشأن العقبات التى واجهت المعنيين فى إتمام بعض ملفات التصالح، والسعى لإيجاد حلول جذرية لها ليس للانتهاء منها.

وأكدت نائب محافظ القاهرة، أنه جارى السعى وبذل الجهود وتكاتف الجميع لتذليل أى عقبات، واستمرار التواصل بين جميع الاطراف بشكل دائم، وعقد لقاء بشكل دورى لمتابعة ملف التصالح على مخالفات التصالح، مشيرة إلى أهمية الرقابة المستمرة ورصد المخالفات ومتابعة ملفات التصالح، وفرض رقابة صارمة لتنفيذ قانون البناء الموحد.

وأشارت إلى أهمية الرقابة المستمرة ورصد المخالفات ومتابعة ملفات التصالح وأنه بغير رقابة صارمة أو حساب رادع سيبقى قانون البناء الموحد حبرا على ورق وستضيع جهود الدولة وجميع القائمين على التنفيذ، بل فساد ينبغي مواجهته.

وأكدت على السعى وتحقيق الانضباط في عملية البناء ومنع أوجه الفوضى والتعدي على أملاك الدولة حق الشعب المصري، مشيرة إلى أن المنظومة التي نتمنى إليها تهدف في المقام الأول على مراعاة مصالح المواطن ورفع أي معاناة عن عاتقه.