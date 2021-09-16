 مؤسسة النفط الليبية تعلن انتهاء اعتصام بمينائي السدرة وراس لانوف - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مؤسسة النفط الليبية تعلن انتهاء اعتصام بمينائي السدرة وراس لانوف

طرابلس - د ب أ
نشر في: الخميس 16 سبتمبر 2021 - 11:41 ص | آخر تحديث: الخميس 16 سبتمبر 2021 - 11:41 ص

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، اليوم الخميس، استئناف عمليات تصدير الخام بميناءي السدرة وراس لانوف بعد إنهاء مجموعة من الشباب اعتصامهم الذي استمر لأيام.

وذكرت المؤسسة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن هذا يأتي بعد تواصل مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية مع كبار أعيان وحكماء المنطقة، والذين بدورهم قاموا بالتدخل العاجل لإنهاء الاعتصام وحث الشباب المعتصمين على الانخراط في برامج إعداد وتأهيل الخريجين، الذي تشرف الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية بالمؤسسة الوطنية للنفط على تنفيذه خلال الفترة القريبة القادمة.

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