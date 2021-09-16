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استعدادا للافتتاح.. الانتهاء من مجمع محارق النفايات الطبية الخطرة بطور سيناء

مجمع محارق النفايات الطبية الخطرة بمدينة طور سيناء
مجمع محارق النفايات الطبية الخطرة بمدينة طور سيناء
رضا الحصري
نشر في: الخميس 16 سبتمبر 2021 - 4:36 م | آخر تحديث: الخميس 16 سبتمبر 2021 - 4:36 م

أجرى الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، يرافقه الدكتور أحمد عبد المنعم، مدير وحدة التخلص من النفايات الطبية الخطرة، زيارة لمجمع محارق النفايات الطبية بمدينة طور سيناء، لمتابعة التشطيبات النهائية به استعدادًا لافتتاحه خلال احتفالات المحافظة في انتصارات أكتوبر.

وقال وكيل وزارة الصحة، إن مجمع المحارق بمدينة الطور جاهز لافتتاح وبدء التشغيل.

وأكد أنه مجمع محارق بمدينة الطور مستوفي كافة اشتراطات الحماية المدنية، وجرى الانتهاء من كافة أعمال الإنشاءات وتوريد وتوصيل الكهرباء، وأعمال نظام الإطفاء، والتأمين ضد الحريق.

وأوضح أنه سيجري التشغيل في القريب العاجل، وجرى إنشاء المجمع على بعد 5 كيلو مترات من المنطقة الصناعية بمدينة طور سيناء، وهو الأول من نوعه بالمحافظة اسيفاءً لاشتراطات الحماية المدينة والسلامة والصحة.

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