صحة مطروح: تشغيل جزئي لمستشفى السلوم المركزي لخدمة سكان القطاع الغربي

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قال محمد على مدير مديرية الصحة والسكان بمطروح، إنه تقرر البدء فى التشغيل الجزئي لمستشفى السلوم المركزى، فى إطار تقديم الخدمات الطبية المتميزة لسكان القطاع الغربى للمحافظة.

وأوضح أنه تقرر تشغيل الاستقبال والطوارئ بالمستشفى لخدمة أهالى السلوم، على أن يتم تشغيل باقى الاقسام تباعا، مشيرا إلى الاستعداد لتشغيل وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى السلوم المركزي.

وأكد أنه تم استلام وحدة معالجة المياه الخاصة بوحدة الغسيل الكلوي لمستشفى السلوم المركزى تركيبها استعدادا لتشغيل وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى تيسيرا على مرضى القطاع الغربي بالمحافظة.