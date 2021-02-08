فيضانات عارمة تتسبب في انقطاع الكهرباء في إقليم جارد جنوبي فرنسا

أعلن المشغل لشبكة الكهرباء في فرنسا "أنديس" انقطاع الكهرباء في إقليم "جارد" جنوبي فرنسا.

وذكر بيان صادر عن مشغل الكهرباء، وفقا لقناة "فرانس إنفو تي في" اليوم الخميس، أن انقطاع الكهرباء وقع في "نيم" و"فيرجيز" و"ميلهود" وتم تعبئة فرق العمل لإصلاح العطل الكهربائي.

وأوضح أن الأمطار أثرت على الإقليم لكنها لم تؤد إلى مزيد من الأضرار.. مشيرًا إلى أن إقليم "جارد" سيظل في حالة اليقظة البرتقالية جراء الفيضانات والعواصف الرعدية والأمطار.

وكانت السلطات المحلية في إقليم جارد الفرنسي أوضحت أن الأمطار تسببت في إلحاق أضرار جسيمة بمنازل وبنى تحتية في بلدات وقرى بين مدينتي "نيم" و"مونبلييه".

يذكر أن السلطات الفرنسية عملت على حشد نحو 800 رجل إطفاء لإنقاذ السكان بواسطة مروحيات ووسائل أخرى.