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ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في نيوزيلندا 2.8% في الربع المنتهي في يونيو

علم نيوزيلاندا
علم نيوزيلاندا
د ب أ
نشر في: الخميس 16 سبتمبر 2021 - 8:56 ص | آخر تحديث: الخميس 16 سبتمبر 2021 - 8:56 ص

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في نيوزيلندا بنسبة 8ر2% في الربع المنتهي في حزيران/يونيو، حسبما ذكرت هيئة الإحصاءات الرسمية اليوم الخميس.

ويأتي هذا الارتفاع بعد زيادة بنسبة 4ر1% في الربع المنتهي في آذار/مارس 2021، وفقا لما ذكرته الهيئة في بيان.

وقال بول باسكو، كبير المديرين، إن تجارة التجزئة والإقامة كانت المساهم الأكبر في نمو الناتج المحلي الإجمالي في هذا الربع.

وأضاف: "شهد ربع (حزيران) يونيو 2021 قيودا أقل تتعلق بكوفيد 19 مقارنة بالربع السابق المتأثر بكوفيد 19. وشهدت العديد من الصناعات نشاطا عند مستويات ما قبل كوفيد- 19 أو أعلى منها، في حين ظل بعضها أقل من ذلك".

وارتفع متوسط الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 1ر5% في السنة المنتهية في حزيران/يونيو 2021.


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