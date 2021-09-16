ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في نيوزيلندا بنسبة 8ر2% في الربع المنتهي في حزيران/يونيو، حسبما ذكرت هيئة الإحصاءات الرسمية اليوم الخميس.

ويأتي هذا الارتفاع بعد زيادة بنسبة 4ر1% في الربع المنتهي في آذار/مارس 2021، وفقا لما ذكرته الهيئة في بيان.

وقال بول باسكو، كبير المديرين، إن تجارة التجزئة والإقامة كانت المساهم الأكبر في نمو الناتج المحلي الإجمالي في هذا الربع.

وأضاف: "شهد ربع (حزيران) يونيو 2021 قيودا أقل تتعلق بكوفيد 19 مقارنة بالربع السابق المتأثر بكوفيد 19. وشهدت العديد من الصناعات نشاطا عند مستويات ما قبل كوفيد- 19 أو أعلى منها، في حين ظل بعضها أقل من ذلك".

وارتفع متوسط الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 1ر5% في السنة المنتهية في حزيران/يونيو 2021.