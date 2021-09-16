الصين تستكشف طرقا للمساعدة في حل صعوبات التمويل الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة

نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، عن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، ليو هي، القول إن الصين ستستكشف طرقا مختلفة للمساعدة في حل صعوبات التمويل التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث أنها تعد مصدرا مهما للثروة الوطنية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس، أن المسؤول الصيني دعا الحكومات على جميع المستويات، أثناء قمة عقدت في قوانجتشو بجنوب الصين، إلى خلق بيئة عمل جيدة مع زيادة شفافية السياسة والقدرة على إصدار توقعات.

ومن المقرر أن تستخدم الصين سوق رأس المال بصورة أفضل، لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الجيدة، على تطوير خدماتها، بحسب ليو.

وأضاف أن الصين ستتعلم وتستخلص الدروس من أفضل ممارسات تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول الأخرى، وستسير في طريق فريد لتحقيق الازدهار المشترك.

كما أكد ليو أن الحكومة الصينية ستظل ملتزمة باقتصاد السوق الاشتراكي وبالانفتاح، وأنها ستواصل دعمها القوي للتنمية الصحية للشركات الصغيرة والمتوسطة وللقطاع الخاص.





