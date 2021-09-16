ارتفاع معدل تضخم أسعار الجملة في الدنمارك

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الدنماركي الصادرة اليوم الخميس ارتفاع معدل تضخم أسعار المنتجين (الجملة) في الدنمارك خلال أغسطس الماضي إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2008.



وارتفع مؤشر أسعار الجملة في الدنمارك خلال الشهر الماضي بنسبة 8ر12% سنويا وهو أعلى معدل ارتفاع منذ سبتمبر 2008.



وزادت أسعار إمدادات الطاقة خلال الشهر الماضي بنسبة 7. 102% في حين ارتفعت أسعار منتجات المناجم والمحاجر بنسبة 5. 84% وأسعار إمدادات المياه بنسبة 6. 0% سنويا.



وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار الجملة في الدنمارك خلال الشهر الماضي بنسبة 7. 1%.



وزادت أسعار السلع المستوردة في الدنمارك خلال الشهر الماضي بنسبة 6. 9% سنويا وبنسبة 6. 0% شهريا.