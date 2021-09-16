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انطلاق قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في طاجيكستان حول أفغانستان﻿﻿﻿﻿

أ ش أ
نشر في: الخميس 16 سبتمبر 2021 - 10:26 ص | آخر تحديث: الخميس 16 سبتمبر 2021 - 10:26 ص

انطلقت أعمال قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، اليوم الخميس، في العاصمة الطاجيكية "دوشنبه" لبحث التحديات والتهديدات الأمنية، التي تواجه منطقة آسيا الوسطى بعد عودة طالبان للحكم.

وقال الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن -خلال افتتاح القمة- :" إن رئاسة طاجيكستان لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي تزامنت مع فترة من التحديات والتهديدات غير العادية التي تواجهها منطقة معاهدة الأمن الجماعي".

وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي كلا من روسيا وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان وأرمينيا وبيلاروس، ويشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أعمال القمة عن بعد عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، وذلك بعد أن أعلن الكرملين أن بوتين سيلتزم بنظام العزل الذاتي على خلفية ظهور إصابات بفيروس كورونا في دائرة الأشخاص المحيطين به.

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