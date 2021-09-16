بوتين: انسحاب قوات التحالف الغربي من أفغانستان خطوة متسرعة

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انسحاب قوات التحالف الغربي من الأراضي الأفغانية بالخطوة المتسرعة، مؤكدا ضرورة تنسيق وتوحيد الجهود لضمان أمن دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي على خلفية الأوضاع في أفغانستان.

وقال بوتين، خلال كلمة أمام قمة زعماء دول منظمة الأمن الجماعي المنعقدة في العاصمة الطاجيكية، والتي يشارك فيها عبر الفيديو كونفرنس اليوم الخميس: "بعد الانسحاب المتسرع للقوات الأمريكية وحلفائها من أفغانستان وقدوم حركة طالبان إلى السلطة، تبادل الزعماء في قمة استثنائية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي الآراء بشأن المخاطر المتعلقة بالتغير الجذري في الأوضاع في ذلك البلد".

وأضاف: "لقد أيد الجميع حينها الاستنتاج القائل بأنه في الظروف الحالية، هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى لتنسيق وثيق وتكاتف بين الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي".

وتابع:" أن الوضع في منطقة مسؤولية منظمة معاهدة الأمن الجماعي غير مستقر ويحمل مخاطر لدول المنطقة".

يُذكر أن أعمال قمة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي انطلقت اليوم في العاصمة الطاجيكية دوشنبه. ويشارك الرئيس الروسي في هذه القمة عن بعد، عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، وذلك بعد أن أعلن أنه سيلتزم بنظام العزل الذاتي على خلفية ظهور إصابات بفيروس كورونا في دائرة الأشخاص المحيطين به.