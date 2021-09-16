 نتفليكس تستثمر نصف مليار يورو في أعمال فنية باللغة الألمانية - بوابة الشروق
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نتفليكس تستثمر نصف مليار يورو في أعمال فنية باللغة الألمانية

د ب أ
نشر في: الخميس 16 سبتمبر 2021 - 8:56 ص | آخر تحديث: الخميس 16 سبتمبر 2021 - 8:56 ص

 أعلنت شركة خدمة البث المباشر عبر الإنترنت نتفليكس اعتزامها استثمار نصف مليار يورو (590 مليون دولار) في أعمال فنية باللغة الألمانية من ألمانيا والنمسا وسويسرا بحلول 2023.

في الوقت نفسه، أطلقت شركة البث المباشر الأمريكية مكتب تمثيل لها في الدول الثلاث بالعاصمة الألمانية برلين في حضور ريد هستينجس الشريك المؤسس لها.

ومن المقرر استثمار النصف مليار يورو في 80 مسلسلا وفيلما وبرنامجا محليا في الدول الثلاث.

وبحسب شركة نتفليكس فإن هدف المقر الجديد هو إيجاد اتصالات قوية مع صناع السنيما المحللين في الدول الثلاث الناطقة باللغة الألمانية.

علاوة على ذلك فإن الشركة تعتزم تعزيز علاقاتها مع شركاء الإنتاج المحليين.


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