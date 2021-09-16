أكد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أهمية تفعيل التبادل البرامجي بين مصر وكازاخستان لتحقيق الرؤى والأهداف، والتبادل فى الأعمال التاريخية والتراثية التي تسهم في تعريف كلا الشعبين بثقافة وعادات وتقاليد المجتمعين المصري والكازاخستانى ويعزز من الوعى لدى الشباب بمختلف قضايا وطنهم.

جاء ذلك خلال لقاء زين، مساء اليوم الخميس، مع وزيرة الإعلام والتنمية المجتمعية في كازاخستان عايدة بالاييفا على هامش مشاركته بمنتدى الإعلام الأورو آسيوى بكازاخستان فى دورته السابعة عشرة بمدينة نور سلطان.

وقال زين إنه تم ،خلال اللقاء، تبادل الرؤى حول سبل تعزيز دور الإعلام فى التنمية المجتمعية وتفعيل أدواته بتقديم رسائل إعلامية تحقق المزيد من الوعى المجتمعي وتنوير العقول خاصة لدى الشباب ، مشيرا إلى تطابق وجهات النظر في ضرورة تقديم محتوى إعلامي تثقيفي في مواجهة سيل المعلومات المغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي التى تستهدف تغييب العقول.

من جهتها، أكدت عايدة بالاييفا على أهمية التعاون الإعلامي مع الهيئة الوطنية للإعلام والاستفادة من الخبرات الإعلامية الكبيرة والمتميزة به ، مؤكدا على ضرورة تفعيل التواصل لتحقيق المزيد من التعاون في مختلف المجالات الإعلامية، وضرورة تفعيل التبادل البرامجي.