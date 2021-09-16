جامعة الفيوم: اختيار مجلة كلية الخدمة الاجتماعية للدراسات والبحوث بالكشاف العربي

صرح الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأنه تم اختيار مجلة كلية الخدمة الاجتماعية جامعة الفيوم للدراسات والبحوث بالكشاف العربي للاستشهادات المرجعية Arabic Citation Index"، والتي تصدر بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، ومؤسسة "Clarivate Analytics" العالمية.



وأكد أبو الغار، أن هذه الخطوة تعد هامة على طريق البحث العلمي، وبناء مجتمع المعرفة الدولي، حيث يسهم الكشاف العربي للاستشهادات المرجعية في تسهيل الوصول للدوريات العربية.



كما يعمل على إتاحة بيانات الدوريات العربية للجهات المانحة، وتعزيز وضعها على الخريطة العلمية العالمية، والقدرة على المساهمة في الجهود البحثية الوطنية والإقليمية والدولية، وكذلك تسهيل التعاون الأكاديمي للباحثين والجامعات العربية وتوسيع نطاق البصمة الأكاديمية العربية.



وأضافت الدكتورة زينب الباهي، عميد كلية الخدمة الاجتماعية، أن الكلية تسير وفق توجهات إدارة الجامعة، التي تعمل على ضرورة تبني معايير جودة البحث العلمي، والعمل المتواصل على تحسين مخرجاته؛ بحيث تتعزز الريادة العلمية للكلية.



كما أن الكلية قد اتخذت مجموعة من الإجراءات الهامة نحو تطوير إصداراتها.