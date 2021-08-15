منظمو فعاليات احتجاجية في هونج كونج يحذفون منشوراتهم بناء على أمر الشرطة

أعلن تحالف دعم الحركات الديمقراطية الوطنية في الصين، وهي مجموعة في هونج كونج نظمت على مدى أعوام فعالية محظورة حاليا لإحياء ذكرى مذبحة ميدان تيانانمين، اليوم الخميس حذف جميع منشوراته على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفي بيان صحفي نشر على فيسبوك، قالت المجموعة المعروفة باسم تحالف هونج كونج إنها تلقت إشعارا مهلته 7 أيام من مفوض شرطة هونج كونج يوم الجمعة الماضي لحذف المحتوى من موقعها على الإنترنت وحساباتها على فيسبوك وتويتر وإنستجرام ويوتيوب بحلول الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس (1500 بتوقيت جرينتش).

ومنذ عام 1990، نظمت المجموعة وقفات احتجاجية في 4 يونيو في هونج كونج لإحياء ذكرى مذبحة تيانانمن التي وقعت عام 1989. ومع ذلك، حظرت الشرطة الأمسية الاحتجاجية الت تجذب حشودا كبيرة في عامي2020 و2021، معللة ذلك بالمخاطر الصحية المرتبطة بالوباء.

ويعد تحالف هونج كونج هو ثاني تنظيم يتعرض للتحقيق بموجب تدابير تتعلق بالأمن القومي أعقبت فرض بكين لقانون الأمن في يونيو 2020، بعد عام من الاحتجاجات الجماهيرية المؤيدة للديمقراطية التي هزت المدينة.

ورفضت المجموعة في الآونة الأخيرة طلبات الشرطة بالتدقيق بشأن معاملاتها، بعد أن اتهمتها الشرطة بأنها تعد من"العملاء الأجانب"، وهو اتهام تنفيه المجموعة.





