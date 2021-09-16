حبس 4 متهمين بقتل تاجر أخذا بالثأر في الفيوم

قرر المستشار حسام المغربي وكيل أول نيابة إطسا، حبس 4 متهمين بقتل تاجر والتمثيل بجثته أمام أسرته أخذا بالثأر، 4 أيام على ذمة التحقيق

كانت قرية شدموه بمركز إطسا، قد شهدت واقعة قتل بشعة أخذ بالثأر، حيث قتل 4 أشخاص من عائلة أبو دياب تاجر من عائلة أبو طاحون، والتمثيل بجثته أمام أسرته باستخدام ساطور، وتم ضبط المتهمين وفرض كردون أمني بالقرية.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا يفيد بمقتل سيد أبو بكر أبو دياب، 45 سنة تاجر، أخذا بالثأر.

وانتقلت قوات الأمن والمباحث إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني بالقرية لمنع تجدد الاشتباكات، وتبين من التحريات، التي أشرف عليها اللواء ياسر صلاح مدير المباحث، والرائد أسامة قرني رئيس المباحث، أن هناك خصومة ثأرية بين عائلتي أبو طاحون وأبو دياب على خلفية مقتل أحد أفراد عائلة أبو طاحون العام الماضي، وتم القبض على المتهم المحبوس حاليا على ذمة القضية.

وكشفت التحريات أن الجناة من عائلة أبو دياب تابعوا المجنى عليه هو وأسرته، وأطلقوا النار عليه من بندقية آليه وبعد سقوطه على الأرض قاموا بالتمثيل بجثته باستخدام الساطور أمام زوجته وأولاده وفروا هاربين.

وتم تحديد المتهمين من خلال كاميرات المراقبة، وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.