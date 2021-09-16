قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن إيردات القناة خلال أغسطس الماضى حققت زيادة بنسبة 20.3% عن الشهر ذاته من العام الماضي، فيما حققت أعداد السفن المارة زيادة ٢٤% خلال أغسطس الماضى بمرور 1884 سفينة، مقابل 1512 سفينة فى أغسطس من العام الماضى، وحققت حمولات السفن زيادة بنسبة 15.9% عن أغسطس من العام الماضي، وذلك خلال الإحتفالية التى نظمتها هيئة قناة السويس أمس بمناسبة الذكرى 65 لفشل مؤامرة انسحاب المرشدين الأجانب من إدارة القناة عقب قرار تأميمها.



وأكد ربيع أن زيادة أعداد السفن ترجع لانتعاش حركة النقل البحرى عقب فتح أسواق الصين بعد انحسار جائحة كورونا خلال العام الجاري، واستعادة نشاط منطقة اليورو والذى دفع الصين لتوريد قطع غيار للمصانع وبالتالى تنشيط حركة التجارة العالمية.



وكرم الفريق أسامة ربيع عدد من المرشدين القدامى وأسماء الراحلين منهم والمرشدين المتميزين بالهيئة وتضمنت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلى بعنوان "أبطال فوق العادة" حول طبيعة عمل المرشدين والتحديات التى يواجهونها خلال عملية إرشاد السفن وفيلم آخر بعنوان "كلمة السر" حول عمليات الإرشاد النوعية لربابنة السفن بالقناة خلال السنوات الأخيرة وخلال أزمة سفينة الحاويات إيفر جيفين.