 إرجاء إعادة فتح بانكوك أمام السائحين الملقحين حتى 15 اكتوبر المقبل - بوابة الشروق
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إرجاء إعادة فتح بانكوك أمام السائحين الملقحين حتى 15 اكتوبر المقبل

بانكوك - د ب ا
نشر في: الخميس 16 سبتمبر 2021 - 10:29 ص | آخر تحديث: الخميس 16 سبتمبر 2021 - 10:29 ص

من المقرر أن يتم إرجاء إعادة فتح العاصمة التايلاندية بانكوك أمام السائحين الملقحين لمدة أسبوعين، وذلك بسبب عدم حصول معظم سكان المدينة على الجرعة الثانية من اللقاح ضد فيروس كورونا حتى الآن.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن وزير السياحة والرياضة بيبات راتشاكيتبراكارن القول، إنه ينبغي إرجاء الموعد الملائم لإعادة فتح بانكوك من الأول من أكتوبر إلى 15 من الشهر نفسه، حيث من المتوقع أن تكون العاصمة قد قامت بتطعيم 70% من سكانها بحلول ذلك الوقت.

وقد حصل حتى الآن 37% من سكان بانكوك على جرعتي اللقاح.

وقال بيبات إن الوزارة وهيئة السياحة في تايلاند اقترحا خطة لفتح 21 منطقة في بانكوك، ولكن بسبب الاضراب المحتمل للسائحين الذين ربما يتنقلون بين المناطق، قال حاكم بانكوك إنه يجب أن تنتظر المدينة حتى تكون جميع مناطقها مستعدة.

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