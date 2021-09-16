وائل رياض: أتعجب من عدم طرح اسم شوقي غريب لتدريب المنتخب

تعجب وائل رياض، المدرب المساعد السابق في الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، من غياب أسماء بعض المدربين المصريين من ترشيحات تولي القيادة الفنية لمنتخب مصر.

وقال وائل رياض في تصريحات إذاعية عبر راديو «أون سبورت»: «أتعجب من عدم طرح اسم شوقي غريب رغم ما يمتلكه من إمكانيات فنية وتدريبية رائعة».

وأضاف: «كان من الممكن أن يكمل شوقي غريب المسيرة مع المنتخب الأول في الفترة الحالية، ويستعين ببعض الأسماء من المنتخب الأولمبي».

وتابع: «أتعجب أيضا من عدم وجود حلمي طولان ضمن الترشيحات، حيث يمتلك قدرة رائعة في الأمور الفنية والتكتيكية وخروجه من الترشيحات أمر غريب».

وأتم: «المنتخب الأولمبي تأثر في أولمبياد طوكيو بعدم وجود الثنائي محمد صلاح ومصطفى محمد، وإذا تواجد الثنائي كان من الممكن أن نصل لمرحلة بعيدة في البطولة».

يذكر أن اتحاد الكرة قدم اليوم، الخميس، البرتغالي كارلوس كيروش مدربا جديدًا للمنتخب الوطني المصري خلفًا لحسام البدري، والذي تمت إقالته عقب التعادل مع الجابون في الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.