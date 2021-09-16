منظمة معاهدة الأمن الجماعي توافق على خطة لتجهيز القوات المشتركة بالأسلحة الحديثة

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وافق قادة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، خلال قمتهم في العاصمة الطاجيكية حول أفغانستان، اليوم الخميس، على خطة لتجهيز القوات المشتركة التابعة للمنظمة بالأسلحة الحديثة.

ووقع قادة المنظمة على بيان ختامي لقمتهم يتعلق بالوضع في أفغانستان، ينص على تحديد خطة توزيع القوات التابعة للمنظمة في آسيا الوسطى وتبني خطة لإنشاء شرطة ومحاكم عسكرية.

وأضاف البيان الختامي، أن رؤساء دول المنظمة وافقوا على خطة لتزويد قوات الرد السريع المشتركة التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بأسلحة حديثة ومعدات عسكرية خاصة"، مشددا على أن هذه وثيقة مهمة للغاية وجاءت في الوقت المناسب وسيسمح تنفيذها بالارتقاء بمستوى القوات الجماعية.

وأكد البيان الختامي أيضا أن دول المنظمة ستتخذ إجراءات لتوفير أمن الحدود الجنوبية على خلفية الأوضاع في أفغانستان.