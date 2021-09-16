الصين: تطعيم أكثر من مليار شخص باللقاح المضاد لكورونا كاملا

انتهت الصين من تطعيم أكثر من مليار شخص، باللقاح المضاد لمرض "كوفيد -19"، كاملا، وهو عدد يمثل أكثر من 70 بالمئة من سكانها المؤهلين للحصول على اللقاح، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس.

وبذلك تتفوق الصين على الولايات المتحدة وأوروبا من حيث نسبة الحاصلين على اللقاح كاملا، على الرغم من عدم وجود خطط فورية لديها لتخفيف بعض الإجراءات التي تتخذها لمكافحة انتشار فيروس كورونا، والتي تعد من بين الإجراءات الأكثر صرامة في العالم.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن مي فينج، وهو متحدث باسم لجنة الصحة الوطنية في البلاد، قوله للصحفيين في بكين اليوم الخميس، إنه قد تم إعطاء إجمالي 2.16 مليار جرعة في الصين حتى أمس الموافق 15 من سبتمبر.

ويأتي الإنجاز الجديد بعد مرور ما يقرب من 10 أشهر من إعطاء الصين أول موافقة مشروطة لها على استخدام اللقاح الخاص بشركة "سينوفارم" المملوكة للدولة، وإطلاقها أكبر حملة تطعيمات في التاريخ.