السيسي: هناك نصوص تم اجتزاؤها أحدثت كثيرًا من الخراب على مستوى العالم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك نصوصًا تم اجتزاؤها أحدثت كثيرًا من الخراب على مستوى العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى، مساء الأربعاء: "ما جرى يعطينا حافزًا على ضرورة التفكير لإعادة بناء فهمنا.. تصويب الخطاب الديني عملية مستمرة وليس مؤقتة".

وتابع: "الإنسانية تتطور.. شكل الدنيا أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وثقافة الناس وممارساتها كانت لها شكل والآن لها شكل آخر".

وأكمل: "عملية تطوير الخطاب الديني مستمرة.. تنظيم ندوة أو إطلاق مبادرة أمر مهم لكن هل نشعر كمسؤولين عن هذا الأمر، أنّنا في حاجة للتوقف والتأمل ودراسة هذا الأمر أم نحن نُصر على موقفنا".