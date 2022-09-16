سويسرا تعلق تبادل المعلومات الضريبية مع روسيا مع استمرار الأزمة الأوكرانية

قال المجلس الاتحادي السويسري إن جنيف تعلق تبادل المعلومات الضريبية مع روسيا لمنع الاستخدام الذي وصفته بـ "غير المناسب" للمعلومات الحساسة مع استمرار الأزمة في أوكرانيا.

وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشئون المالية الدولية - في تصريحات خاصة لشبكة "سي إن إن" الأمريكية اليومالجمعة: "نظرًا للوضع غير الواضح وغير المؤكد المرتبط بالعملية العسكرية الروسي بأوكرانيا، فلا يوجد ضمان على أنه لن يتم استخدام المعلومات الحساسة المتبادلة بصورة غير مناسبة".

وأضاف المتحدث أن سويسرا تتصرف بنفس طريقة جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، على سبيل المثال.