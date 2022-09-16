مصادر مطلعة: المرشد الأعلى الإيراني يلغي ظهوره العلني بعد اعتلال صحته

أفادت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، بأن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يرقد حاليا في الفراش تحت الملاحظة من قبل فريق من الأطباء، وذلك نقلا عن أربعة أشخاص مطلعين على وضعه الصحي.

وبحسب الأشخاص الأربعة، فإن خامنئي ألغى جميع الاجتماعات وظهوره العلني الأسبوع الماضي بعد إصابته بمرض خطير.

وقال أحدهم إن خامنئي "83 عاما" خضع لعملية جراحية في وقت ما الأسبوع الماضي بسبب انسداد الأمعاء بعد معاناته من آلام شديدة في المعدة وارتفاع في درجة الحرارة.

وطلب الأشخاص الأربعة، اثنان منهم مقيمان في إيران، وتربط أحدهم علاقات وثيقة بالحرس الثوري الإيراني، عدم الكشف عن هويتهم بسبب مناقشة مثل هذه المسألة الحساسة المتعلقة بصحة خامنئي.

وخضع خامنئي للجراحة في عيادة تم إعدادها في المجمع الذي يضم منزله ومكتبه، وإنه يخضع حاليا للملاحظة على مدار الساعة من قبل فريق من الأطباء، حسبما أفاد الشخص المطلع على العملية، الذي قال إن حالته كانت حرجة الأسبوع الماضي ولكنها تحسنت، وإنه يستريح حاليا.

يذكر أن خامنئي بوصفه المرشد الأعلى، يتمتع بسلطة واسعة في إيران، وإنه يعد الحكم النهائي والأخير في مسائل مثل الاتفاق النووي الذي يجري التفاوض عليه حاليا مع الولايات المتحدة.

وكان خامنئي رئيسا سابقا لإيران وربيبا لآية الله روح الله الخميني، مؤسس الثورة التي أدت إلى إنشاء جمهورية إيران الإسلامية في عام 1979، وإنه تولى منصب أعلى سلطة دينية وسياسية وعسكرية في البلاد في عام 1989.