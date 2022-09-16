إصابة شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية

أصيب شاب بطلق ناري في الساق اليمنى، تعرض له على يد مجهولين، اليوم الجمعة، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الأحرار التعليمي في مدينة الزقازيق لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى الأحرار التعليمي في مدينة الزقازيق بوصول المدعو "سعيد ج ا"، 27 عامًا، مقيم في قرية شنبارة الميمونة التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة الزقازيق، مصابًا بطلق ناري في الساق اليمنى.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصاب أمام تمركز شنبارة الميمونة، ادعاء تعدٍ من آخرين عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق في مركز شرطة الزقازيق لمباشرة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها وتحديد هوية المتهمين.