زيلينسكي يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة افتراضيا

وافقت معظم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على السماح للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بإلقاء كلمة في اجتماعات الجمعية العامة الأسبوع المقبل عبر رابط مصور.



ومن بين الأعضاء بالمنظمة الدولية، وافقت 101 دولة على اقتراح بهذا الشأن، وعارضت 7 دول، وامتنعت 19 دولة أخرى عن التصويت.



وكانت بيلاروس عجزت عن إجراء تعديل على الاقتراح، كان سيسمح برسالة مصورة لكل الدول الأعضاء للأمم المتحدة.



ومن شأن إلقاء كلمة في اجتماعات الجمعية العامة عبر رابط مصور أن يمنح زيلينسكي وضعا سياسيا كبيرا، لا سيما أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يشارك في الاجتماعات.



وسيحل محله وزير الخارجية سيرجي لافروف.