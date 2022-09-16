انقسام في هونج كونج بشأن مدى خطورة كوفيد

نشب خلاف علني في هونج كونج بين الرئيس السابق لشبكة المستشفيات الحكومية، ومسؤولي الحكومة، بشأن مدى خطورة كوفيد-19، ما عكس انقسامات عميقة بين النخبة في المدينة بشأن كيفية مواجهة الجائحة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وتصاعد النقاش اليوم الجمعة بعدما انتقد الرئيس التنفيذي السابق لهيئة المستشفيات ليونج باك-ين، بطء وتيرة عملية إعادة فتح المدينة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقال ليونج إن إعادة فتح الحدود الدولية اتجاه عالمي، وهو ما يطلبه سكان هونج كونج.



وتطبق هونج كونج بعضا من أكثر تدابير كوفيد صرامة في العالم، حيث تلزم الشعب بارتداء الكمامات في جميع الأوقات تقريبا، وتخضع الوافدين للحجر الصحي الفندقي لأيام لدى وصولهم.



ولا يزال الإقليم يكافح في ظل ظهور آلاف الإصابات الجديدة يوميا، وقد عانى من أحد أكبر عمليات التفشي في الربيع حيث سجل تسعة آلاف وفاة في 2022.



وأثار ليونج خلافا بعدما انتقد نقطة بيانية أشار إليها الرئيس التنفيذي جون لي يوم الثلاثاء، قائلا إن جون لي كان على خطأ في الإشارة إلى أن كوفيد-19 أكثر فتكا ست مرات من الإنفلونزا.



وفي حين أن المسؤولين يستخدمون معدل الوفيات منذ بداية العام، أو بداية الجائحة في حساباتهم، قال ليونج إن التحسن في مستويات المناعة منذ التفشي في مارس وأبريل الماضيين، خفض بشكل كبير الوفيات من جراء كوفيد. وكتب ليونج أن أحدث معدل للوفيات الخام من كوفيد منذ مايو هو 098ر0% وهو مطابق تقريبا للمعدل الناتج عن الإنفلونزا.



واستغل وزير الصحة الجديد بحكومة هونج كونج، لو تشونج-ماو، هذا النقاش يوم الأربعاء في منشور بمدونة رسمية. وقال إن استخدام البيانات من مايو إلى الوقت الحالي ليست مقارنة معقولة وشدد على أن كوفيد ليس بأي حال إنفلونزا.