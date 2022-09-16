ديوكوفيتش : فيدرر وضع مسارا جديدا للتنس

قال نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، إن النجم السويسري المعتزل روجر فيدرر، وضع مسارا جديدا للتنس خلال مسيرته الكبيرة.

وقرر فيدرر - 41 عاما - والذي يعاني من مشاكل في الركبة، اعتزال لعبة التنس، على أن تكون مشاركته في كأس "لافر" هي الأخيرة له الاسبوع المقبل.

وسينضم إليه ديوكوفيتش في فريق أوروبا في مواجهة فريق العالم، مع تواجد أسماء أخرى مثل الإسباني رافائيل نادال والبريطاني أندي موراي.

وستنتهي مسيرة فيدرر بشكل عاطفي، في المدينة التي حقق فيها لقب بطولة ويمبلدون ثماني مرات، وهو رقم قياسي واحد فقط من ضمن أرقام عديدة حطمها في مسيرته التي وصلت إلى 24 عاما.

وكتب ديوكوفيتش عبر حسابه بمنصة تبادل الصور "إنستجرام": "من الصعب رؤية هذا اليوم وأن أتحدث عن كل شيء تشاركناه سويا، على مدار عقد من اللحظات الرائعة والمواجهات القوية التي نتذكرها مرة أخرى".

وأضاف: "لقد وضعت مسيرتك مسارا جديدا لكيفية تحقيق الانجازات واللعب بنزاهة واتزان، كان شرفا لي معرفتك داخل وخارج الملعب، وفي السنوات المقبلة كذلك".