تراجع حاد لسعر العملة الرقمية إيثريوم

تراجعت العملة الرقمية إيثريوم، بشدة منذ إعلان تبنيها أسلوب جديد لإدارة التعاملات بعيدا عن تكنولوجيا قواعد البيانات المتسلسلة، حيث فقدت نحو 60% من قيمتها منذ بداية تعاملات أمس الخميس.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن العملة الرقمية المعروفة باسم إيثريوم بي.أو.دبليو تمثل تراث عمليات حوسبة قواعد البيانات المتسلسلة، التي اختارت عدم المشاركة في تحديث البرنامج المعروف باسم ميرج.



واختارت إيثريوم الانسحاب من الأسلوب المعروف باسم "نظام إثبات العمل" إلى أسلوب جديد أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة يعرف باسم "نظام إثبات الحصة" لتأمين شبكة تداول العملات الرقمية.



وبحسب بيانات موقع كويت ماركت كاب دوت كوم المتخصص في متابعة أسواق العملات فإن سعر إدراج إيرثيوم خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ حوالي 33 دولار للوحدة الواحدة، ولكن السعر تراجع في تعاملات صباح اليوم إلى 13 دولار للوحدة الواحدة



كما تراجع سعر العملة الرقمية إيثر خلال تعاملات اليوم بأكثر من 20% إلى 1464 دولارا للوحدة الواحدة.