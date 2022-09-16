أعلن المخرج السكندري أحمد السمان،عن عرض فيلمه الوثائقي"مش عارف"اليوم الجمعة، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا، ضمن عروض ملتقى أولادنا السادس لفنون ذوي الهمم"كلنا إنسان".

وقال مخرج الفيلم أحمد السمان، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن فيلم "مش عارف" سيكون عرضه الأول من خلال ملتقى أولادنا، موضحا أن الفيلم يعد تجربة ذاتية حيث تبدأ القصة مع بدايه عام 2017 يتعرض مخرج الفيلم لواقعة مؤسفة بتسبب أحد أقاربه بعطل سماعته الطبية، كونه يرغب أن يكون صانع أفلام، لكنهم ينظرون إليه نظرة مختلفة، ولم يكن أمامه سوى أن يصنع فيلما عن الذين ألهموه ليكون إنسانًا عظيمًا مثلهم.

وأكد السمان أن هذا الفيلم سيكون من أهم التجارب بالنسبة له، خاصة أنه يوثق من خلاله تجارب لثلاث شخصيات مهمة يعتبروا مصدر إلهام له في تحديهم للإعاقة، حتى أصبحوا نجوما مؤثرة في المجتمع، وهم الراحلون الموسيقار عمار الشريعي، والملحن سيد مكاوي، والأديب طه حسين، موضحًا أنه أجرى لقاءات خاصة مصورة مع السفيرة إيناس مكاوي ومراد عمار الشريعي نجلي الراحلين، لمعرفة نقطة انطلاقهما وكيف تحديا إعاقتهما.

يذكر أن أحمد السمان من مواليد مدينة الإسكندرية وتحدى إعاقته بموهبته الفنية، فهو ممثل وكاتب ومخرج اكتشف شغفه بالسينما بعدما شاهد فيلم "بحب السيما"، فبدأ يبحث في عالم السينما وصناعة الأفلام، وبدأ رحلته مع الفن نهاية عام 2015، والتحق بورش في مجال السينما ثم أخرج أفلامًا قصيرة خاصة به، فكان أول أفلامه "الرقص على أجسادنا" عام 2016، وتم عرضه بمهرجانين في مصر، ثم أخرج فيلمه الثاني "لوكيشن" عام 2017، وفيلمه الثالث "مجرم سيما" عام 2019.