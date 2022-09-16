مجلس الولايات الألماني يقر قواعد كورونا للخريف والشتاء

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وافق مجلس الولايات الألماني (بوندسرات) على قواعد جديدة بشأن الوقاية من فيروس كورونا في فصلي الخريف والشتاء المقبلين.

وأقر المجلس اليوم الجمعة تطبيق إلزام ارتداء الكمامات في المستشفيات ودور رعاية المسنين والعيادات الطبية على مستوى ألمانيا.

ومنح المجلس صلاحية للولايات تمكنها من فرض المزيد من الإجراءات الوقائية بحسب الوضع الوبائي، مثل الإلزام بارتداء الكمامات في المتاجر.

ويعود القانون إلى اقتراح قدمه وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ ووزير العدل ماركو بوشمان، وتم تمريره في البرلمان الاتحادي (بوندستاج) يوم الخميس قبل الماضي.

وقال لاوترباخ إن ألمانيا الآن "مستعدة بشكل جيد" لمواجهة موجة كورونا في الخريف والشتاء.

ومن المنتظر أن يبدأ سريان هذه القواعد اعتبارا من مطلع تشرين الأول/أكتوبر وحتى السابع من أبريل المقبلين.

وتنص القواعد الجديدة على استمرار الارتداء الإجباري لكمامات فائقة الحماية من طراز (إف إف بي2) في قطارات المسافات البعيدة وفي المستشفيات ودور الرعاية والعيادات وإلغائه داخل الطائرات.

كما تلزم هذه القواعد زائري المستشفيات ودور الرعاية بتقديم نتيجة سلبية لاختبار كورونا.

ووفقا للقواعد، سيظل بمقدور الولايات فرض الارتداء الإجباري للكمامات داخل المطاعم أو غيرها من القاعات المغلقة ووسائل النقل المحلية وإجراء اختبارات في المدارس ودور الحضانة، مع احتمال فرض الارتداء الإجباري للكمامات في المدارس بدءا من الصف الخامس.