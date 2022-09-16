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مصدر أمني عراقي: مقتل مواطن في هجوم داعشي شمالي بغداد

أ ش أ
نشر في: الجمعة 16 سبتمبر 2022 - 8:53 م | آخر تحديث: الجمعة 16 سبتمبر 2022 - 8:53 م

أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، مقتل أحد المواطنين في هجوم إرهابي لتنظيم "داعش" في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وأفاد المصدر الأمني في تصريح خاص لقناة السومرية نيوز الإخبارية العراقية، بأن "عصابات داعش قامت بشن هجوم إرهابي بالقرب من أحد المساجد في قضاء الطارمية، ما أسفر عن مقتل أحد المواطنين العراقيين شمالي العاصمة بغداد"، مشيرًا إلى أن داعش استخدمت في هذا الهجوم الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

ولم يشر المصدر الأمني ـ الذي رفض الكشف عن هويته ـ إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

ويشهد قضاء الطارمية بين فترة وأخرى، هجمات متعاقبة لعصابات داعش تستهدف المدنيين العزل، فيما تواصل القوات الأمنية حملاتها المستمرة للقضاء على معاقل التنظيم في القضاء.


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