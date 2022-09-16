 الاتحاد الأوروبي يضع قواعد أكثر صرامة لعملية دمج وسائل الإعلام ولضمان استقلاليتها - بوابة الشروق
الجمعة 16 سبتمبر 2022 6:34 م القاهرة القاهرة 24°