نجوم الفن العربي يحتفلون بفرقة مياس اللبنانية بعد فوزها في أشهر برنامج أمريكي

مدير أعمال صاحبة أغنية «نتجوز بالسر» لـ«الشروق»: لا تُحرض على الزواج العرفي والأفعال المحرمة

حقق 17 ألف جنيه في يومين.. فيلم خرجوا ولم يعودوا يحتل المركز الأخير في شباك التذاكر